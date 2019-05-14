مدرب يونايتد يقرر مصير مساعديه

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أولي جونار سولشار، اليوم الثلاثاء بقاء مايكل كاريك وكيران ماكينا ومارك ديمبسي ضمن جهازه الفني المعاون، في الموسم المقبل.

وتولى سولشار تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفاً لجوزيه مورينيو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعدها جرى تعيينه مديراً فنياً دائماً للفريق في مارس (آذار) الماضي.

وبعدما دخل مانشستر المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعت نتائجه في الأسابيع الأخيرة، واختتم الموسم أمس الأول الأحد بالهزيمة على ملعبه أمام كارديف سيتي 0-2 في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري، لينهي مانشستر المسابقة في المركز السادس.

ورغم البداية القوية التي حققها سولشار في تدريب مانشستر يونايتد، اعترف المدرب بأن الكثير من العمل يجب إنجازه بالفريق.

وأشار سولسكاير إلى أن الفريق خضع لاختبار صعب في 2018-2019، مضيفاً أن “أكبر وأفضل ناد بالعالم، بحاجة إلى إعادة البناء بشكل سريع”.