زيدان يطلب تصعيد نجله للفريق الأول

كشفت تقارير إخبارية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، طلب أن يكون نجله لوكا، حارساً بديلاً للبلجيكي تيبو كورتوا، خلال الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ماركا الثلاثاء في غلافها صورة ضخمة للوكا، وذكرت أن طلب زيدان يتعارض مع رغبة الإدارة الرياضية للنادي “الملكي”.

وأوضحت أن النادي يرغب أن يكون الأوكراني آندري لونين (20 عاماً) حارساً ثانياً خلف كورتوا، والمعار حالياً لصفوف ليغانيس.

وأشارت إلى أن “زيزو” غير مقتنع بمستوى لونين، الذي لم يخض سوى ست مباريات مع ليغانيس خلال فترة إعارته.

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وكانت الصحيفة نشرت أمس الإثنين أن النادي الأبيض أبلغ الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (32 عاماً)، الذي ساهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب للتشامبيونز ليغ، وكان يحظى بدعم “زيزو”، بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل وطالبه بالبحث عن وجهة أخرى.

وسبق أن خاض لوكا زيدان، الذي أكمل الإثنين عامه الـ21، مباراته الأولى مع الفريق الأول للريال العام الماضي في الجولة الاخيرة من الليغا أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا، واستهل الموسم الحالي كحارس رابع مع المدرب جولين لوبيتيجي خلف كورتوا و نافاس وكاسيا قبل رحيل الأخير لصفوف ليدز يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم ذلك، أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما الصحيفة الرياضية ذائعة الصيت في إسبانيا معارضة الجمهور لرحيل نافاس وللاعتماد على لوكا كحارس ثاني للنادي “الملكي”.