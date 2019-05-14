قال لاعب وسط مانشستر يونايتد، أندير هيريرا، الذي أعلن رحيله هذا الأسبوع عن الفريق، إن أولي جونار سولشار هو المدرب الصحيح لإعادة بناء التشكيلة الحالية، لكنه يحتاج إلى وقت لكي يصبح بوسع الفريق المنافسة من جديد على الألقاب.
وتولى سولشار قيادة يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفاز عشر مرات في أول 11 مباراة قبل أن يحصل على عقد بدوام كامل في مارس (آذار) الماضي، لكن بعد ذلك تراجعت النتائج بشدة في الفترة التالية.
وخرج يونايتد من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا واحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسيرة سيئة شهدت الفوز مرتين فقط في آخر 12 مباراة، ليثير التساؤلات حول إذا ما كان المدرب النرويجي هو الاختيار الصحيح.
وقال هيريرا المرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان: “أنا أثق حقا في أولي.. إنه الشخص المناسب.. أنا أثق حقاً (في الجهاز الفني) لكني أعتقد أن الفريق أمام مهمة صعبة.. سيحتاج النادي إلى الوقت والثقة والدعم”.
وأعلن هيريرا منذ أيام رحيله عن يونايتد بعد خمس سنوات من اللعب، وأشار إلى حاجة منافسي ناديه إلى وقت طويل من الإعداد من أجل العودة للمنافسة على الألقاب مجدداً.
ووصل ليفربول، الذي احتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل هذا الموسم، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وسيواجه توتنهام هوتسبير في مدريد في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف هيريرا: “من المرجح أن يفوز ليفربول بلقب دوري الأبطال، لكن الفريق لم يحرز أي لقب في خمس سنوات منذ قدومي إلى هنا.. أدى عملاً رائعاً لكن الجماهير منحت الفريق الوقت.. هذا ما يحتاجه هذا النادي يونايتد في الوقت الحالي”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيريرا: على مانشستر يونايتد التعلم من هذا النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.