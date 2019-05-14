الملاعب الأوروبية تنتظر أسبوع الحسم

مع اتضاح الصورة في بعض البطولات الأوروبية والإعلان عن بطل الدوري فيها وممثليها في البطولات القارية في الموسم المقبل، ما زالت الإثارة قائمة في بعض الدوريات الأخرى التي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد سواء على مستوى المنافسة على البطولة أو على المقاعد الأوروبية، أو حتى فيما يتعلق بصراع الهبوط.

البداية ستكون مع الدوري الألماني (البوندسليغا)، الذي تأجل فصل النهاية فيه للجولة الأخيرة، بعد سقوط بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي مع لايبزغ، وفوز ملاحقه بروسيا دورتموند المثير على فورتونا دوسلدورف (3-2).

وأدت النتيجتان لبقاء الفارق بينهما عند نقطتين، وتأجيل كلمة الفصل في تحديد هوية البطل لجولة الختام التي ستقام جميع مبارياتها في نفس التوقيت السبت المقبل.

وسيحل “أسود الفستفاليا” في الجولة الأخيرة ضيوفاً على بروسيا مونشنغلادباخ، بينما سيسعى الفريق البافاري للاحتفال وسط جماهيره في حالة فوزه على إينتراخت فرانكفورت.

معركة أخرى لم تحسم في ألمانيا، وهو صراع البطاقات الأوروبية في الموسم المقبل، فمع حسم ثلاثي المقدمة (بايرن ودورتموند ولايبزغ على الترتيب) للمقاعد الثلاث المؤهلة لدوري الأبطال، يبقى الصراع الرباعي على أشدة على بطاقة “التشامبيونز ليغ” المتبقية، وعلى بطاقتي الدوري الأوروبي، بين مونشنغلادباخ (55 نقطة)، وباير ليفركوزن (55 نقطة)، وإينتراخت (54 نقطة)، وفولسبورغ (52 نقطة).

كما أن نهائي الكأس ينتظر من سيرفعه عندما يلتقي البايرن أمام لايبزيج في نهائي لن يخلو من الإثارة على الملعب (الأولمبي) ببرلين في 25 من الشهر الجاري.

الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني (الليغا) وبعد أن حسم برشلونة لقبه الثاني على التوالي منذ نحو أسبوعين، يبقى صراع المقاعد الأوروبية مشتعلاً بين الرباعي فالنسيا وخيتافي وإشبيلية وأتلتيك بلباو على الترتيب.

وتبدلت المراكز خلال الجولة الماضية التي شهدت فوز فالنسيا وخسارة خيتافي، ليقفز الأول للمركز الرابع وهو ما يعني اقتناص آخر بطاقات دوري الأبطال، بينما تراجع الفريق المدريدي للمركز الخامس، المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة.

وقبل جولة الختام السبت المقبل، يبدو فالنسيا الأقرب لقنص بطاقة دوري الأبطال، بينما ستكون بطاقتي دور مجموعات الدوري الأوروبي من نصيب خيتافي (الخامس)، وإشبيلية (السادس)، أما أتلتيك بلباو، الذي يأتي سابعاً، فبات على أعتاب المشاركة في الدور التمهيدي الثاني.

أما في بطولة الكأس، فسيكون اللقب بين أقدام لاعبي البلاوجرانا وفالنسيا على ملعب (بينيتو فيامارين) يوم 25 من الشهر الجاري.

وفي منطقة الهبوط، وبعد تحديد اسم أول فريقين سيغادران الليغا في الموسم المقبل (أويسكا ورايو فاييكانو)، يبقى جيرونا أقرب الفرق التي سترافقهما في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

الدوري الفرنسي

أما في فرنسا، كان باريس سان جيرمان مغرداً خارج السرب منذ فترة ليست بالقصيرة وحسم بسهولة لقب الدوري (الليغ آ)، بينما ذهبت بطاقة دوري الأبطال الثانية لليل.

ويبقى أولمبيك ليون (الثالث بـ66 نقطة)، الأقرب لحجز البطاقة الثالثة المؤهلة للدور التمهيدي، بينما يقاتل الثلاثي سانت إيتيان (62 نقطة)، ومونبلييه (58 نقطة)، ومارسيليا (55 نقطة) على بطاقتي الدوري الأوروبي.

فريق آخر ضمن ظهوره في دور مجموعات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وهو ستاد رين، الذي اقتنص لقب الكأس من براثن الـ”بي إس جي”.

وفيما يتعلق بصراع الهبوط، كان جانجون أول مودعي “الليغ آ”، بينما يبقى الصراع قائماً بين أميان (35 نقطة) وموناكو (33 نقطة) وكاين (33 نقطة) وديغون (31 نقطة) على بطاقة المباراة الفاصلة من أجل البقاء مع المتأهل من الدورة الفاصلة في القسم الثاني.

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الدوري الإنجليزي

وكان المشهد مغايراً في إنجلترا التي ظلت المنافسة فيها على لقب “البريميير ليغ” حتى الرمق الأخير إلى أن استقر اللقب داخل ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي الذي حقق فوزاً كبيراً خارج قواعده (1-4) أمام برايتون آند هوف ألبيون، دون النظر لفوز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون (2-0).

وبالمثل تحدد الممثلين الإنجليز في البطولات القارية في الموسم المقبل، بمشاركة الرباعي المان سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبر في دوري الأبطال، بينما سيذهب آرسنال مباشرة للدوري الأوروبي، فيما سيشارك مانشستر يونايتد في الدور التمهيدي.

بينما سيتحدد حامل لقب كأس الاتحاد السبت المقبل عندما يستضيف ملعب (ويمبلي) اللقاء النهائي بين مانشستر سيتي وواتفورد.

الدوري الإيطالي

وقبل جولتين من النهاية في إيطاليا، حسم يوفنتوس اللقب منذ أسابيع، ووصيفه نابولي المركز الثاني، بينما يتبقى حسم بطاقتي دوري الأبطال، والدوري الأوروبي في الجولتين المتبقيتين بين إنتر ميلانو (63 نقطة)، وميلان (62 نقطة)، وروما (62 نقطة)، وتورينو (60 نقطة).

أما لقاء الكأس فسينتظر كلمة الحسم يوم الأربعاء المقبل بين لاتسيو وأتالانتا على ملعب (الأوليمبيكو).

الدوري الهولندي

وفي هولندا استغل أياكس تعثر ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي أيندهوفن أمام الكامار بالخسارة (1-0)، ليحقق فوزاً كبيراً على أوترخت (4-1)، ويحسم اللقب رسمياً بفارق 3 نقاط، وأفضلية فارق 14 هدفاً، قبل جولة من النهاية.

كما أن كتيبة إيريك تين هاج حصدت لقب الكأس أيضاً لتهيمن على المشهد هذا الموسم في هولندا.

بينما حسمت جميع المقاعد الأوروبية بمشاركة أياكس وآيندهوفن في الدور التمهيدي بدوري الأبطال، فيما سيذهب فينورد وألكمار للدوري الأوروبي.

وفي صراع الهبوط، تحدد رسمياً هبوط بريدا للدرجة الثانية، بينما يتصارع جرافشاب وإكسلسيور على بطاقة المباراة الفاصلة من أجل البقاء.

الدوري البرتعالي

وبالانتقال للبرتغال، يبدو اللقب أقرب من الذهاب للعاصمة لشبونة ليستقر داخل قلعة بنفيكا الذي يتفوق بفارق نقطتين عن بورتو، وسيستقبل في جولة الختام سانتا كلارا، الذي يأتي في منتصف الجدول، بينما سيخوض بورتو اختباراً صعباً أمام سبورتنغ لشبونة.

كما أن الصراع الأوروبي قد حسم بالفعل بمشاركة بنفيكا وبورتو في دوري الأبطال، وسبورتنغ لشبونة وبراغا وفيتوريا غيمارايش في الدوري الأوروبي.

بينما سيكون لقب الكأس حائراً بين بورتو وسبورتنغ والذي سيتحدد يوم 25 من الشهر الجاري.