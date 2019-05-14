بالصور.. وزير الرياضة يتفقد الأنشطة بمراكز شباب الجزيرة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس بجولة تفقدية للأنشطة الرياضية المقامة على مركز شباب الجزيرة.

وضمت الجولة التفقدية افتتاح وزير الشباب والرياضة عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة حيث افتتح دورة النقاد الرياضيين الرمضانية في خماسيات كرة القدم والتي يشارك فيها العديد من المؤسسات الإعلامية الرياضية ، كما تفقد وزير الشباب و الرياضة فاعليات مسابقات كرة القدم النسائية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الامريكية بالقاهرة والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو بمشاركة 8 فرق من الدوري الممتاز، بالاضافة إلي الدورة الرمضانية في كرة القدم لحزب مستقبل وطن بمركز شباب الجزيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بتنظيم مسابقات شبابية بجميع محافظات مصر خلال شهر رمضان تشمل المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات التي توفرها لهم الوزراة عبر مديريات الشباب والرياضة المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رؤية الوزارة تنتهج الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم في كافة المجالات الشبابية وتوفير متطلبات ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والشبابية عبر مراكز الشباب المنتشرة بجميع محافظات مصر.

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وأثناء الجولة التفقدية حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة ممارسة أعضاء مركز شباب الجزيرة للأنشطة الرياضية واستمع عن قرب لأهم ما يوفرة المركز من أنشطة رياضية، كما شملت الجولة

تفقد ممارسة الشباب لرياضة الاسكواش، واللياقة البدنية الجيم.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح اعمال احلال وتطوير حمام السباحة الاوليمبي بمراكز شباب الجزيرة بالزمالك وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب عماد حمودة ومحمود حسين وكيلي لجنة الشباب بالبرلمان والذي تم احلاله وتطويره بتكلفة بلغت 2 مليون و200 ألف جنية، وتحويل الحمام من تسخين سولار إلى تسخين غاز بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه ليصبح حمام سباحة ذات مواصفات عالمية يمكن أن يستقبل جميع أنواع البطولات والمسابقات كما يقام مدارس لألعاب الماء بلغت عدد المشاركين فيها 3 ألاف مشارك.

حضر الجولة التفقدية أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ضياء دويدار مدير عام المنشآت الشبابية.