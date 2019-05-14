لاسارتي يطمئن على ثنائي الأهلي

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على حالة الثنائي، وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق قبل المران المسائي، اليومالثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع الثنائي أمس، الاثنين، لتنفيذ برنامج استشفائي خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية. وذلك،
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء الخميس القادم على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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