لاسارتي يطمئن على ثنائي الأهلي

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على حالة الثنائي، وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق قبل المران المسائي، اليوم

الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي أمس، الاثنين، لتنفيذ برنامج استشفائي خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية. وذلك،

في إطار البرنامج البدني المعد للاعبين، والذي يشرف عليه اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء الخميس القادم على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.