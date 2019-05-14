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الأهلي في معسكر مغلق استعدادًا لإنبي

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء بعد غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، في

إطار مباريات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي

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حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة سموحة مساء السبت الماضي.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة بعد الفوز الأخير على سموحة بهدف نظيف والذي سجله الأنجولي جيرالدو.

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