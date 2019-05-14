محمد صفوت يتأهل للدور الثاني ببطولة لشبونة

تأهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي إلى الدور الثاني ببطولة لشبونة، والمقامة حاليا في البرتغال. في البرتغال. وجاء تأهل صفوت للدور الثاني بعد فوزه على الفرنسي غريغور جاك، في الدور الأول بمجموعتين للاشيء بواقع 7-5 و6-3. ويواجه صفوت في الدور الثاني الأرجنتيني باخنس المصنف العاشر بالبطولة.

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