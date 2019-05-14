وفاة المدرب الصربي نيبوشا بعد صراع مع المرض

توفى المدير الفني الصربي، نيبوشا موسكوفيتش، المدير الفني السابق لأهلي جدة السعودي، عن عمر ينهاز 70 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان نيبوشا تولى المسئولية الفنية للعديد من الأندية العربية، كالقادسية الكويتي، والرفاع البحريني،والنصر العماني، والخريطيات، والوكرة القطريين، والإسماعيلي المصري.
وأبرز فترات المدرب الصربي كانت خلال قيادته لأهلي جدة، في موسم 2006، وتمكن من تحقيق بطولتي كأسي الأمير فيصل
وغادر نيبوشا الملقب بالمهرج الفريق لمدة 5 أشهر ثم عاد، ورحل مرة أخرى بعد فترة قصيرة، وكانت أخر عودة له في موسم 2013، لكنها لم تكن ناجحة كفترته الأولى، ليصبح مستشارا فنيا فيما بعد.
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