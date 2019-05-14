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مدرب بيراميدز يتعرض للسرقة قبل مواجهة وادي دجلة

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ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أن رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، تعرض لسرقة أموال ومصوغات من منزله، أمس الاثنين.

وأشارت التقارير إلى أن منزل المدير الفني الأرجنتيني الواقع في إحدى

ضواحي بيونس آيرس تعرض للسطو، وسرقة أموال ومجوهرات.

ونشرت الصحيفة مصدرا للتحقيق، قال إنه تم سرقة مبالغ مالية بالدولار، ولم يتم الإعلان بعد

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عن عددهم الدقيق وبعض المجوهرات، وأكد أن البضائع المسروقة كانت في خزانة الغرفة التي يجري فيها البحث عن اللصوص.

يذكر أن رامون دياز كان تعرض من قبل علملية سطو في عقار آخر لديه في نوردلتا، في حي كاستوريس، بديسمبر 2016.

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