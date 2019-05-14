بالصور.. وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير حمام السباحة بمركز شباب الجزيرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الاثنين افتتاح أعمال إحلال وتطوير حمام السباحة الأوليمبي بمركز شباب الجزيرة بالزمالك وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، وعماد حمودة ومحمود حسين وكيلي لجنة الشباب بالبرلمان.

أكد وزير الشباب والرياضة أنه تم إحلال وتطوير حمام السباحة الأوليمبي بمركز شباب الجزيرة بتكلفة بلغت 2

مليون و200 ألف جنيه كما شملت أعمال التطوير والإحلال تحويل الحمام من تسخين سولار إلى تسخين غاز بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه ليصبح حمام سباحة ذو مواصفات عالمية يمكن أن يستقبل جميع أنواع البطولات والمسابقات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه يقام على حمام السباحة

الأوليمبي بمركز شباب الجزيرة مدارس لألعاب الماء بلغ عدد المشاركين فيها 3 آلاف مشارك مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحقيق التنوع في المنشآت الشبابية والرياضية ليشمل مختلف الٱلعاب الرياضية بهدف توسيع قاعدة الممارسين لها.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أشرف البجرمي وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب.

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