شاهد.. عصام الحضري يدعم عماد السيد

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى عماد السيد حارس نادي الزمالك عقب تعرضه للإصابة. وكان عماد السيد حارس مرمى الزمالك تعرض للإصابة، بكسر فى أصبع اليد، بعد تصديه لركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام الداخلية في الجولة 32 من الدوري الممتاز. مباراة فريقه أمام الداخلية في الجولة 32 من الدوري الممتاز. وقال الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف سلامة لعماد السيد حارس مرمى نادي Advertisements الزمالك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول". وواصل "وكل الدعم والدعاء بالتوفيق للحارس الشاب عمر صلاح أمام نهضة بركان". ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، ويعاني الفريق من إصابة عماد السيد، وإيقاف جنش، ليخوض اللقاء بالواعد عمر صلاح كحارس مرمى وحيد.

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