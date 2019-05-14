اتحاد الكرة يحصل على 50 ألف دولار من بتروجيت ودجلة.. تعرّف على السبب

علمت "الوفد" أن اتحاد الكرة تسلم مبلغ 50 ألف دولار خلال الساعات الماضية، من ناديي بتروجيت ووادي دجلة. بتروجيت ووادي دجلة. أرسل بتروجيت مبلغ 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام سموحة بالدوري، كما أرسل دجلة المبلغ نفسه لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الدجلاوية مع حرس الحدود.

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