رياضة | لاسارتي: مباراة إنبي محطة صعبة في طريق الفوز باللقب ونحترم الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: مباراة إنبي محطة صعبة في طريق الفوز باللقب ونحترم الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ، الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف لاسارتي: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب.»

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وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.

وأشار لاسارتي، إلى أنه قد أكّد على توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري كما حدث مؤخرًا في مباراة سموحة، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة أو في رحلة الهروب من الهبوط.

وذكر المدير الفني للفريق، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق يخوض مواجهاته المتبقية في الدوري بحثًا عن هدف واحد وهو تحقيق الفوز فقط من أجل انتزاع اللقب مؤكدًا على ثقته الشديدة في قدرات وإمكانيات لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة الانتصارات.