رياضة | الأهلي يعسكر غدًا استعدادًا لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعسكر غدًا استعدادًا لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء بعد غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة سموحة مساء السبت الماضي.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة بعد الفوز الأخير على سموحة بهدف نظيف والذي سجله الأنجولي جيرالدو.