رياضة | عمرو جمال يزف بشرى سارة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو جمال يزف بشرى سارة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة للاطمئنان على إصابته في العضلة الأمامية، حيث أثبتت تحسن حالة اللاعب الذي ينفّذ في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

وقال الجهاز الفني، إن نتيجة الأشعة جاءت مطمئنة للغاية بعد أن قطع اللاعب خلال الفترة الماضية شوطًا إيجابيًا في مشوار التعافي من الإصابة حيث يؤدي اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في الجيم وبالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية.