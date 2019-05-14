رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف البريمير ليج للعام الثاني على التوالي، على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.

وأعلن موقع "هو سكورد" العالمي، والخاص بالاحصائيات، عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي، والذي انتهت منافساته الأحد الماضي، وفاز نادي مانشستر سيتي باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا فابينسكي

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الدفاع: ديكاردو بيريرا - فان ديك - فابين سكار - لوكاس دين

الوسط: هازارد - بوجبا - فيرناندينيو - ستيرلنج

الهجوم: سيرجيو أجويرو - محمد صلاح