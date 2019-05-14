رياضة | برشلونة ينتظر حسم مستقبل جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر حسم مستقبل جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون اليوم الثلاثاء حاسما لمستقبل الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مع فريقه أتلتيكو مدريد في ظل ترقب برشلونة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن اليوم الثلاثاء سيكون حاسمًا في مستقبل أنطوان جريزمان مع أتليتيكو مدريد.

أضافت الصحيفة أن الأتليتي يخشى من رغبة المهاجم الفرنسي في الذهاب إلى برشلونة، حيث يجتمع مسؤولو النادي المدريدي، مع جريزمان اليوم لتوضيح ما إذا كان يريد الاستمرار في أتلتيكو مدريد أو يريد الذهاب إلى برشلونة.