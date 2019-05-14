رياضة | رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي لـ"برج العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي لـ"برج العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مسئولو النادي الأهلي بطلب رسمي، لاتحاد الكرة المصري بشأن نقل مواجهة الفريق إنبي المحدد لها الخميس المقبل، إلى برج العرب، بدلاً من إقامتها باستاد بتروسبورت.

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وأحال اتحاد الكرة، واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، خطاب النادي الأهلي، إلى الجهات الأمنية للحصول على موافقتهم بشأن إقامة لقاء إنبي في برج العرب.

وأعلن مسئولو الجبلاية أنهم في انتظار القرار النهائي لوزارة الداخلية، وفي حالة وصول رد رسمي، سيتم إخطار مسئولي القلعة الحمراء به على الفور.