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رياضة | نجم ليفربول: نستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم : نستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيمس ميلنر لاعب وسط نادي ليفربول أن فريقه يستحق التتويج بلقب بطولة على حساب فريق توتنهام في النهائي الذي سيجمع بين الفريقين في إسبانيا.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تتذكر الأرقام التي حققناها في هذا الموسم، وفوزك في 30 من 38 مباراة بالبطولة، عليك أن تعرف جيدًا ما نجح ليفربول في تقديمه.

وأضاف اللاعب: فخورون بما وصلنا إليه رغم خسارة اللقب، ولكن هذا لا ينسينا ما حققناه أمام في دوري الأبطال، وهناك فرصة أخرى للتعبير عن أنفسنا للحصول على بطولة، لأنني اعتقد أن هذا الفريق يستحق تتويج مجهوده بإنجاز فريد.

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