رياضة | كلوب: نستعد للفوز على توتنهام وحصد لقب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: نستعد للفوز على توتنهام وحصد لقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن استعدادات فريق الريدز لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: لدينا أكثر من شيء لنفعله خلال فترة التحضيرات قبل خوض المباراة النهائية.

وأضاف كلوب: اللاعبين حصلوا على يومين للراحة من التدريبات، قبل العودة مرة أخرى للتركيز لمدة أسبوعين من أجل التجهيز لمواجهة توتنهام مثلما يحدث قبل بداية الموسم، ونتمنى تحقيق الفوز وحصد اللقب.