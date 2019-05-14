رياضة | برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية ويترقب موقف نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية ويترقب موقف نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي برشلونة، في التفكير في حيلة ذكية للحصول على الفرنسي جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن إدارة برشلونة، استقرت على ضم "جريزمان" خاصة أن قيمة كسر عقده مع أتلتيكو مدريد تبلغ 120 مليون يورو، وهنالك ترحيب من الفريق المدريدي بالاستغناء عن اللاعب.

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وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تنتظر عرضا رسميا من نادي تشيلسي لضم "كوتينيو"، خاصة مع اقتراب رحيل البلجيكي إدين هازارد عن الفريق، وبالتالي يبحث عن بديل له يستطيع اللعب في المركز ذاته.

ويترقب النادي الكتالوني، قرار المحكمة الرياضية بشأن منع تشيلسي من إبرام التعاقدات، وحال تمكن البلوز من نيل حُكم لصالحه سيتحرك على الفور لضم اللاعب البرازيلي.