رياضة | بيراميدز بالقوة الضاربة أمام دجلة

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حسم الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة، وادي دجلة،ا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية والثلاثين بالدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجلة :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي جبر، عمر جابر، عمرو ميداني، رجب بكار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد، محمد فاروق، كينو.

الهجوم: عمر خربين.