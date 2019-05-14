رياضة | اليوم.. مصطفى عسل ومروان الشوريجي في مهمة صعبة بربع نهائي بطولة ويمبلدون للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصطفى عسل ومروان الشوريجي في مهمة صعبة بربع نهائي بطولة ويمبلدون للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجاري. وستكون مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي: مروان الشوربجي X الإنجليزي بابتيستي ماسوتي Advertisements مصطفى عسل X الهندي ماهيش ماجونكار جيمس ويلتسروب X لوكاس سيرم داريال سيلبي X إيكار باجاريس يذكر أن بطولة ويمبلدون تسجل بفئة البطولات البرونزية وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 50 ألف دولار .

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