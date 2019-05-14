رياضة | كهربا في امتحانات أخر العام قبل موقعة نهائي الكونفدرالية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا في امتحانات أخر العام قبل موقعة نهائي الكونفدرالية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمود كهربا لاعب الزمالك، اليوم الثلاثاء امتحان أخر العام في إحدى الجامعات الخاصة. ونشر محمود عبد المنعم كهربا نجم نادى الزمالك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام صورا أثناء ذهابة لأداء الامتحان. Advertisements ويستعد كهربا هذه الفترة لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان يومى 19 و26 ذهابا وإيابا. يذكر أن كهربا نجح فى إحراز الهدف الأول للزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى الممتاز الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 2 / 1.

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