رياضة | أحمد المحمدي وحجازي في صراع ناري الليلة للتأهل للبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد المحمدي وحجازي في صراع ناري الليلة للتأهل للبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق المتعة والإثارة الكروية، صوب ملعب هاوثورنز، معقل وست بروميتش فى التاسعة مساء اليوم، لمتابعة مباراة إياب نصف نهائى الملحق المؤهل للدورى الإنجليزى الممتاز، بين ويست بروميتش ألبيون وأستون فيلا .

وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت السبت الماضى، بفوز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، وشهدت مشاركة أحمد المحمدى مع أستون فيلا، وأحمد حجازى مدافع ويست بروم، والمتأهل من مواجهة الليلة سيخوض مباراة الدور النهائى الفاصلة مع الفائز من ليدز يونايتد وديربى كاونتى، لحجز البطاقة الأخيرة للدورى الإنجليزى.