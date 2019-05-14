رياضة | هيمنة مرسيدس تقتل طموحات فيراري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيمنة مرسيدس تقتل طموحات فيراري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع فوزه بالمركزين الأول والثاني في كل من السباقات الخمسة التي أقيمت حتى الآن، أكد فريق مرسيدس، هيمنته مبكرًا على الموسم الحالي لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات الفورمولا 1، موجهًا ضربة قاسية لطموحات منافسه العنيد فيراري.

ومع التفوق الذي أحرزه فيراري على مرسيدس، خلال فترة الاختبارات التي سبقت الموسم الحالي، تزايدت طموحات فيراري في إنهاء هيمنة مرسيدس على البطولة، وإحراز لقب البطولة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

لكن البريطاني لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس، أحرزا المركزين الأول والثاني على الترتيب في السباق الإسباني، ليواصل مرسيدس هيمنته على المركزين الأول والثاني في سباقات الموسم الحالي، ويوجه لطمة قوية لطموحات فيراري، بعدما احتل سيباستيان فيتيل وتشارلز ليكليرك، المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأشارت صحيفة سودويتشه تسايتونج، إلى نتائج الاختبارات التي سبقت الموسم، وذكرت "بعد الفوز الخامس على التوالي وهيمنة مرسيدس على المركزين الأول والثاني للسباق الخامس على التوالي، انتهت الخرافة حيثما ولدت".

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