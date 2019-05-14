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رياضة | تعليق مثير للجدل من مدرب ريال مدريد السابق بشأن فالفيردي

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أكد فيسنتى ديل بوسكى، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن مدرب الحالى إرنستو فالفيردى يعطى هيبة لكرة القدم، لأنه معتدل فى النصر وفى الهزيمة.

 

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وتابع ديل بوسكى في تصريحات صحفية: "فى برشلونة تصرفوا بشكل صحيح معه، والحقيقة أنه يستحق ذلك، خاصة بعد ان قاد فالفيردى برشلونة، لتحقيق لقب الليجا هذا الموسم، والتأهل لنهائى كأس الملك، حيث سيواجه فالنسيا 25 من الشهر الجارى.

 

وكان برشلونة قد سقط برباعية مذلة أمام في إياب نصف نهائي ، ليودع البطولة ويفشل في بلوغ المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.

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