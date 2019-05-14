رياضة | جاريث بيل يقترب من العودة للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يقترب من العودة للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي توتنهام الإنجليزي في ضم الويلزي جاريث بيل،لاعب ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن توتنهام يريد استعارة جاريث بيل مقابل 11,5 مليون يورو من أجل تدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يرغب في رحيل جاريث بيل بأقرب وقت في الفترة المقبلة لأنه ليس ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل بالرغم من رغبة الويلزي في البقاء بصفوف المرينجي إلا أنه مستواه بالفترة الأخيرة جعل الجماهير والإدارة ترفض استمراره بالملكي.