انت الان تتابع تركي الشيخ يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
تركي والخطيب
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاءت كالتالي: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه... وبيعمل اللي بيعمله في العلن... لكن الدور على اللي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة... وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح... أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".
التفصايل التي كشفها آل الشيخ اليوم عن سعي 3 من مجلس إدارة الأهلي للتصالح معه جاءت بعد ساعات من هجوم جماهير الأهلي على مجلس إدارة النادي برئاسة الخطيب، بسبب الصورة التي نشرها آل الشيخ على صفحته الرسمية وتجمعه مع خالد الدرندلي أمين صندوق القلعة الحمراء وعمرو أديب، خلال تواجدهم في منزل الأخير لحضور حفل
التفصايل التي كشفها آل الشيخ اليوم عن سعي 3 من مجلس إدارة الأهلي للتصالح معه جاءت بعد ساعات من هجوم جماهير الأهلي على مجلس إدارة النادي برئاسة الخطيب، بسبب الصورة التي نشرها آل الشيخ على صفحته الرسمية وتجمعه مع خالد الدرندلي أمين صندوق القلعة الحمراء وعمرو أديب، خلال تواجدهم في منزل الأخير لحضور حفل عيد ميلاد لميس الحديدي زوجة أديب.
واندلعت أزمة عنيفة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الأشهر الماضية، حيث اتهمهم آل الشيخ بصرف تبرعاته للنادي والتي وصلت إلى 261 مليون جنيه في أوجه غير التي خصصت لها وتقدم ببلاغات ضد إدارة النادي للتحقيق في الأمر، كما وصفهم بالعصابة واتهمهم بالفشل في إدارة الأهلي وتسببهم في إنهيار جميع الفرق الرياضية.
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