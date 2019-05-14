انت الان تتابع للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن طاقم تحكيم نسائي سيقود مباراة للرجال للمرة الأولى في تاريخ مسابقته، وذلك في مباراة فريقي يانجون يونايتد من ميانمار وناجا وورلد الكمبودي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء ضمن كأس الاتحاد، وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا الحكم الرئيس للمباراة بمعاونة مواطنتيها ماكوتو بوزونو ونومي تيشيريجو، كما ستعمل المساعدتان كيم كيونج-مين ولي سيول جي في مباراة كأس الاتحاد الآسيوي بين سيريز نيجروس وبيكاميكس بينه-دونج إلى جانب الحكم كيم داي-يونج.

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وكان على الثلاثي التحكيمي اجتياز اختبار اللياقة البدنية، ومطابقة متطلبات الحكام من الرجال قبل اختيارهن وتعيينهن في الوقت المناسب، لأنهن أيضاً جزء من 12 حَكَمَة سيمثلن آسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 في يونيو، وذلك حسبما أفاد الاتحاد القاري. وقالت ياماشيتا التي شاركت في نهائيات مونديال