من يستطيع إيقاف جوارديولا في الدوري؟

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تحرير:خالد الفوي ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
بيب جوارديولا
في حال تمكن ليفربول من جمع 97 نقطة التي جمعها هذا الموسم في أي موسم آخر، لتوج بلقب الدوري الإنجليزي، إلا أن تلك الحصيلة من النقاط أنهت بالفريق في المركز الثاني هذا الموسم خلف مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وأصبح الأخير متخصصا في الفوز بلقب الدوري منذ أن عينه خوان لابورتا مدربًا لبرشلونة في صيف 2008، ففي 10 مواسم له كمدرب، توج جوارديولا بلقب الدوري 8 مرات، ولم يتمكن سوى مدربين فقط من الظفر بلقب الدوري من أنياب بيب، وهما: جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.
وجمع مورينيو 100 نقطة مع ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم 2011- 2012، بينما جمع كونتي 93 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في الموسم الأول لجوارديولا في إنجلترا. لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة طوال الموسم كانت أمام مانشستر سيتي، ومن أجل الفوز بلقب الدوري من جوارديولا، يجب أن
لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة طوال الموسم كانت أمام مانشستر سيتي، ومن أجل الفوز بلقب الدوري من جوارديولا، يجب أن تتمتع بالمثالية، وستكون حسرة ليفربول بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه ربما لا يتمكن الفريق من تقديم تلك المستويات المبهرة مرة أخرى.
مانشستر سيتي أظهر أنه فريق لا يقهر، فعلى مدى موسمين فقط حصد 198 نقطة، ففرق جوارديولا جمعت 906 نقاط من أصل 1104 نقاط ممكنة، بمعدل 2,46 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أمر صعب للغاية منافسته، وكانت أقل حصيلة نقاط جمعها جوارديولا للتتويج بلقب دوري هي 79 نقطة مع بايرن ميونيخ في موسم 2014- 2015.
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