انت الان تتابع محرز يؤكد بقاءه في صفوف مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

رياض محرز

أعرب النجم الجزائري رياض محرز عن ثقته الكبيرة في إمكانياته، مؤكدًا شعوره بالسعادة في صفوف مانشستر سيتي بعدما عاني في إنهاء موسمه الأول مع الفريق بصورة جيدة، ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سوى في 14 مباراة أساسيا في الدوري هذا الموسم، وكان آخرها مباراة التتويج على برايتون، وذلك بعد انتقاله من ليستر سيتي الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، واعترف النجم الجزائري أن المنافسة على الوجود في التشكيل الأساسي جزء من كرة القدم، وذلك حسب "سكاي سبورتس".

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وقال النجم الجزائري: "ليس من السهل الانضمام إلى فريق مستقر، يملك لاعبين يلعبون بصورة أساسية، فهذه القائمة فعلت كل شيء تقريبًا الموسم الماضي". وأضاف: "كنت أعرف بأن الأمر لن يكون سهلًا في موسمي الأول، ولكني أثق بنفسي، ولا أشكك في جودتي، وأعرف أنه عندما أحصل على الفرصة، سأستغلها، وبالفعل سجلت في شباك