محرز يؤكد بقاءه في صفوف مانشستر سيتي

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تحرير:خالد الفوي ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
رياض محرز
أعرب النجم الجزائري رياض محرز عن ثقته الكبيرة في إمكانياته، مؤكدًا شعوره بالسعادة في صفوف مانشستر سيتي بعدما عاني في إنهاء موسمه الأول مع الفريق بصورة جيدة، ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سوى في 14 مباراة أساسيا في الدوري هذا الموسم، وكان آخرها مباراة التتويج على برايتون، وذلك بعد انتقاله من ليستر سيتي الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، واعترف النجم الجزائري أن المنافسة على الوجود في التشكيل الأساسي جزء من كرة القدم، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
وقال النجم الجزائري: "ليس من السهل الانضمام إلى فريق مستقر، يملك لاعبين يلعبون بصورة أساسية، فهذه القائمة فعلت كل شيء تقريبًا الموسم الماضي". وأضاف: "كنت أعرف بأن الأمر لن يكون سهلًا في موسمي الأول، ولكني أثق بنفسي، ولا أشكك في جودتي، وأعرف أنه عندما أحصل على الفرصة، سأستغلها، وبالفعل سجلت في شباك
وقال النجم الجزائري: "ليس من السهل الانضمام إلى فريق مستقر، يملك لاعبين يلعبون بصورة أساسية، فهذه القائمة فعلت كل شيء تقريبًا الموسم الماضي".
وأضاف: "كنت أعرف بأن الأمر لن يكون سهلًا في موسمي الأول، ولكني أثق بنفسي، ولا أشكك في جودتي، وأعرف أنه عندما أحصل على الفرصة، سأستغلها، وبالفعل سجلت في شباك برايتون وساعدت الفريق".
وتابع: "أشعر بالسعادة هنا، لن أذهب إلى أي مكان آخر بسبب عدم مشاركتي، هذا جزء من اللعب، يجب أن أتحلى بالقوة، فهذا جزء من شخصيتي".
وواصل: "أنا سعيد بالتتويج باللقب، استحققنا الفوز، ولكن علينا شكر ليفربول، فهم فريق رائع، لم يكن الأمر سهلًا، ولكننا حافظنا على تركيزنا، ولم نغير خططنا، وهذا ما صنع الفارق، سنستمتع بالثنائية ونأمل في الفوز باللقب من جديد الموسم المقبل، ماذا يمكن القول عن جمع 198 نقطة في موسمين فقط؟".
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