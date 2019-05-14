بيرلو: ضم يوفنتوس لإيسكو = الفوز بدوري الأبطال

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١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
أندريا بيرلو
نصح الإيطالي أندريا بيرلو، فريقه السابق يوفنتوس، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا في المستقبل، وقال بيرلو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لكي تفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تضم إيسكو، هذا رأيي، وفي الأشهر الأخيرة، خط وسط يوفنتوس، كان لا بد أن يتحسن. أليجري ربما شعر بقلة الجودة بمنتصف ملعبه. لقد اشترى كريستيانو رونالدو، لكنه لم يعرف كيفية إيصال الكرة إليه. لاعبو خط الوسط مهمون للوصول للخطوة الأخيرة والتسجيل".
وتابع أندريا بيرلو: "يوفنتوس يحتاج للتوقيع مع ماورويسيو بوكيتينو مدرب توتنهام. إنه مدرب عصري، قدم الكثير في الدوري الإنجليزي، مدرب عصري ليس بمعنى بناء اللعب فقط، لكن في كل شيء أيضًا. إنه خليط من مجموعة أشياء عديدة". وفشل يوفنتوس في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما ودع منافسات البطولة
وفشل يوفنتوس في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.
وتوج يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، بالدوري الإيطالي لهذا الموسم 2018-2019، في المقابل ودع الفريق كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة (3-0) أمام أتلانتا الذي يقدم موسما مميزا.
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