انت الان تتابع ريال مدريد يخبر نافاس بانتهاء مسيرته مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

فريق الريال

يستعد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للرحيل عن ريال مدريد، وذلك بعدما أخبرته الإدارة بأنه لا يوجد ضمن خطط الفريق لموسم 2019- 2020، وبالتالي طالبت الإدارة حارسها بضرورة البحث عن فريق جديد، وذلك على الرغم من تجديد تعاقده مع الفريق في شهر يناير الماضي، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى قيام مدرب الفريق زين الدين زيدان بإخبار نافاس بذلك بنهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أحبطه كثيرًا خاصة أنه كان يرى قدرته على منافسة ثيبو كورتوا على حراسة مرمى الفريق الملكي.

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وبالتالي ستكون مباراة يوم الأحد المقبل أمام ريال بيتيس هي الأخيرة لنافاس مع ريال مدريد، وهو نفس الخصم الذي اعتقد البعض أنه الأخير له في شهر أغسطس من عام 2015، عندما كان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا. سيرحل نافاس عن ريال مدريد وفي جعبته الكثير من الإنجازات، حيث توج