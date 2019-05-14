صدام ناري بين بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

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١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على استاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، أحرز هدف وادي دجلة حينها إبراهيما نداي، فيما أحرز هدف بيراميدز السيد سالم (هدف في مرماه)، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن.
ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 65 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 11 وخسر في 2، وسجل الفريق 57 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 29 هدفًا، بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر. من جانبه يحتل وادي
من جانبه يحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 8 وخسر في 14، وسجل الفريق 37 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 44 هدفًا، بفارق نقطة عن الرباعي إنبي والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري والجونة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.
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