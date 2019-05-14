شيكابالا يقترب من العودة لتشكيلة الزمالك الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل اقترب الأباتشى محمود عبد الرازق شيكابالا من العودة مجددًا إلى صفوف نادى الزمالك مطلع الموسم المقبل، بعدما أكد اللاعب رغبته فى ختام مسيرته بصفوف المارد الأبيض.
ويتمتع محمود عبد الرازق شيكابالا بشعبية جارفة بين جماهير النادى ويزيد من تواجده فى التشكيلة العلاقة القوية، التى تربطه بإدارة النادى خلال الفترة الحالية.
وسبق وأن صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأن النادى مفتوح أمام اللاعب التاريخى، خاصة أنه أحد أبنائه التاريخيين.
وتواجد شيكابالا خلال الفترة الماضية داخل أروقة الزمالك وشهد إقبالا كبيرا من الأعضاء والجماهير التى رحبت به بصفته واحدًا من ابناء النادى ونجومه الكبار.
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