شكرا لقرائتكم الأخطبوط الشناوي حارس بيراميدز يحتفل بميلاده الـ 28... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل الدولي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد في 14 مايو عام 1991 في محافظة بورسعيد.

انضم الشناوى إلى فريق ناشئي النادي المصري تحت 10 سنوات وتدرج بفرق قطاع الناشئين وشارك مع جميع الفرق الكبرى سنا في اللقاءات الهامة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

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لفت الأخطبوط كما تلقبه الجماهير أنظار نادي الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي المصري ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، ثم اشتراه الزمالك في صفقة انتقال حر كلفت الأبيض 6 ملايين جنيه عام 2014.

الشناوي حارس فريق بيراميدز حاليا والذي انضم إليه بداية الموسم الجاري في صفقة بيع نهائي من الزمالك .