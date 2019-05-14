شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق ربع نهائي بطولة ويمبلدون للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجاري.

يشار إلى أن الثنائي المصري فارس الدسوقي وعمر مسعد قد ودعا منافسات البطولة من دور الـ 16 حيث خسر الدسوقي أمام مروان الشوربجي، فيما خسر مسعد امام الأسباني إيكر باجاريس، فيما تأهل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن بطولة ويمبلدون تسجل بفئة البطولات البرونزية وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 50 ألف دولار .

وجاءت مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي:

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مروان الشوربجي X الإنجليزي بابتيستي ماسوتي

مصطفى عسل X الهندي ماهيش ماجونكار

جيمس ويلتسروب X لوكاس سيرم

داريال سيلبي X إيكار باجاريس