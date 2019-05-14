شكرا لقرائتكم رامى ربيعة ينتظر الخروج من ثلاجة الأهلى بسبب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المدافع الدولى رامى ربيعة من المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارتن لاساراتى، ضرورة اللعب بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لاستدعائه لصفوف المنتخب الوطنى الأول.

واشترط الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، مشاركة اللاعب فى المباريات المقبلة حتى يثنى للجهاز استدعاؤه خلال الفترة المقبلة.

ويعانى رامى ربيعة من الغياب المتقطع عن تشكيلة الأهلى ما دفع اللاعب للشعور بالخوف، رغبة منه فى الحضور بنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.