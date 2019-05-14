شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستأنف تدريباته استعدادا للمصرى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار ،اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد عودته من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين عقب تأجيل مباراة الزمالك .
ويلتقى الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام، حيث يسعى للهروب من الخطر بعدما بات مهدد بالهبوط لدورى المظاليم .
وأرسلت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قرار تأجيل مباراة الانتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الاخير بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية.
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