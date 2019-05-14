شكرا لقرائتكم كهربا فى امتحان الجامعة قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه كهربا جناح الزمالك الطائر إلى أداء أمتحان أخر العام فى جامعة خاصة، حيث نشر محمود عبد المنعم عبر صفحته الشخصية صورته أثناء الذهاب للامتحان على إنستجرام .

كهربا و يستعد الزمالك حاليا بقيادة كهربا فى الفترة الحالية إلى خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان المغربى يومى 19 ، 26 ذهابا و أيابا . Advertisements



كهرباا وأحرز كهربا الهدف الأول للزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى الممتاز الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 ، ومن قبلها أحرز هدفا غاليا فى مرمى النجم الساحلي التونسي وصل بها لنهائى البطولة.

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