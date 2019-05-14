شكرا لقرائتكم لماذا طالب وليد أزارو تأجيل تمديد عقده مع الأهلي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو، مسئولى القلعة الحمراء بتأجيل حسم ملف تمديد عقده مع الفريق، خاصة أنه مازال مرتبطا بعقد لمدة موسمين قادمين.

المغربى وليد أزارو ينتظر وصول عرض أوروبى خلال الانتقالات الصيفية المقبل، وهو الأمر الذى عدل من تفكير المهاجم الدولى فى ملف التجديد، رغم وصوله لشبه اتفاق رسمى فى وقت سابق مع سيد عبد الحفيظ بخصوص تمديد عقده، فى ظل سعى الإدارة الحمراء لربط نجوم الفريق لأطول فترة ممكنة، وهو ما حدث مع عدد من اللاعبين مثل جونيور أجاى وعلى معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

وقرر مسئولو الأهلى تعليق ملف تمديد عقد أزارو مؤقتاً، لاسيما أن الشغل الشاغل للإدارة الحمراء حاليا هو تمديد عقد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

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يشار إلى أن وليد أزارو قد تلقى عرضا من نادى هبى فورتشن الصينى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وطلب الأهلى تأجيل الأمر للانتقالات الشتوية الماضية ليرفض النادى الصينى مقترح الأحمر فيما يخص بيع المغربى وليد أزارو للفريق الصينى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، متمسكا بالتعاقد مع اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نادى هبى فورتشن رفع عرضه لشراء أزارو لـ9.5 مليون دولار، بجانب بعض الامتيازات الأخرى تصل قيمتها لـ500 ألف دولار، ليصبح إجمالى عرض شراء اللاعب 200 مليون جنيه مصرى، بعد أن كانت قيمة العرض المبدئى 7 ملايين دولار.

وعرض مسئولو الأهلى على النادى الصينى إتمام التعاقد على أن يتم تفعيل الاتفاق خلال الميركاتو الشتوى الماضى للاستفادة من المهاجم المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى التى تم قيده فيها، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الصينى.