شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بنقل مباراة إنبى إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب النادى الأهلى، من اتحاد الكرة فى خطاب رسمي نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام انبى من بتروسبورت إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمحدد لها مساء الخميس المقبل .
من جهته أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم إخطار الأمن وإدارة ستاد برج العرب بطلب الأهلى بعد إرسال نسخة من الطلب للتعرف على موقفهم من استضافة اللقاء.
ويتصدر الأهلى قمة الدورى العام برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 أسبوعاً.
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