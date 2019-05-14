شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بنقل مباراة إنبى إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النادى الأهلى، من اتحاد الكرة فى خطاب رسمي نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام انبى من بتروسبورت إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمحدد لها مساء الخميس المقبل .

من جهته أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم إخطار الأمن وإدارة ستاد برج العرب بطلب الأهلى بعد إرسال نسخة من الطلب للتعرف على موقفهم من استضافة اللقاء.

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ويتصدر الأهلى قمة الدورى العام برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 أسبوعاً.