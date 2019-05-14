اليوم.. الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته استعدادا للمصرى للبحث عن الأمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين عقب تأجيل مباراة الزمالك، حيث يسعى الإنتاج للهروب من منطقة الخطر المهددة بالهبوط لدورى المظاليم.
ويستعد الإنتاج لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع الزمالك لانشغال الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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