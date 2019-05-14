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أحمد الشناوى يحتفل بعيد ميلاده رقم 28

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد الأخطبوط كما تلقبه الجماهير فى 14 مايو عام 1991 فى محافظة بورسعيد.

تربى الشناوى بين  ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

ويلعب أحمد الشناوى حالياً بين صفوف فريق بيراميدز الذى انضم إليه بداية الموسم الجارى فى صفقة بيع نهائى من القلعة البيضاء.

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