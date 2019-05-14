شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يؤدى امتحانات آخر العام قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم نادى الزمالك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام صورا أثناء ذهابة لأداء امتحان آخر العام فى إحدى الجامعات الخاصة. ويستعد كهربا هذه الفترة لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان يومى 19 و26 ذهابا وإيابا. يذكر أن كهربا نجح فى إحراز الهدف الأول للزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى الممتاز الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 2 / 1.

كهربا أثناء الذهاب إلى الامتحان

كهربا

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