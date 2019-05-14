شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر لسوبر كورة: كان نفسى ألعب لحد ما أموت.. ولو عاد الزمن لرفضت المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من أفضل لاعبى الكرة المصرية على مدار تاريخها، من القلائل الذين لعبوا للأندية الثلاثة الكبار الأهلى والزمالك والإسماعيلى، وعن مشواره مع المنتخب الوطنى فحدث ولا حرج، أحمد حسن الملقب بالصقر خاض العديد من التجارب الاحترافية الناجحة فى أندية أندرلخت البلجيكى وبشكتاش التركى، وبعد اعتزاله خاض تجربة التدريب ثم عمل مديراً لمنتخب مصر ،قبل أن يستقر به الحال كمشرف على قطاع الكرة بنادى بيراميدز، الجانب الاجتماعى فى حياة صقر الملاعب المصرية يحمل العديد من الكواليس والأسرار. لقراءة الحوار اضغط هنا..

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