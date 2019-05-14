شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من النادى الأهلى، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام إنبى، المحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه قال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إنه تم إرسال خطاب النادى الأهلى إلى الأمن وإدارة استاد برج العرب للتعرف على موقفهم من استضافة اللقاء.

يذكر أن الأهلى يتصدر الدورى حاليا برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 أسبوعا.