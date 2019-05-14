اخبار الرياضه

الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من النادى الأهلى، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام إنبى، المحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه قال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إنه تم إرسال خطاب النادى الأهلى إلى الأمن وإدارة استاد برج العرب للتعرف على موقفهم من استضافة اللقاء.

يذكر أن الأهلى يتصدر الدورى حاليا برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 أسبوعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا