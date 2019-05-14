شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى ومصطفى عسل يخوضان منافسات ربع نهائى ويمبلدون للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائى لبطولة ويمبلدون الدولية المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجارى.

كان الثنائى المصرى فارس الدسوقى وعمر مسعد قد ودعا منافسات البطولة من دور الـ16، حيث خسر الدسوقى أمام مروان الشوربجى، فيما خسر مسعد إمام الإسبانى إيكر باجاريس، فيما تأهل مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين إلى الدور ربع النهائى.

وتصنف بطولة ويمبلدون بفئة البطولات البرونزية وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 50 ألف دولار.

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وجاءت مباريات ربع نهائى البطولة كالتالى:

مروان الشوربجى X الإنجليزى بابتيستي ماسوتى

مصطفى عسل X الهندى ماهيش ماجونكار

جيمس ويلتسروب X لوكاس سيرم

داريال سيلبى X إيكار باجاريس